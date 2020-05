Nacional celebrou a subida de divisão da forma mais atípica de que há memória

A Direção da Liga Portugal realizou, na manhã desta terça-feira, uma reunião de caráter extraordinário - que contou com a presença de todos os elementos do elenco diretivo - para decidir quais as equipas que subiam para o principal escalão de futebol, bem como aquelas que desciam para o Campeonato de Portugal. A reunião declarou que o Nacional e Feirense, clubes que ocupam a 1.ª e 2.ª posição da LigaPro, respetivamente, são as equipas que irão competir no principal escalão de futebol português na próxima temporada. Em contrapartida, Cova da Piedade e Casa Pia descem ao terceiro escalão.





Assim que saiu a decisão do elenco diretivo, o plantel do Nacional dirigiu-se à Choupana para festejar. Apesar de algumas precauções, face à pandemia de Covid-19, como o uso de máscaras de proteção individual e distância de segurança, não faltou música, cânticos, champanhe e até uma mensagem especial.