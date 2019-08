Nacional-Chaves, 3-0: domínio madeirense sem contestação

O Nacional venceu este sábado em casa o Chaves, por 3-0, com golos de Brian Róchez, João Camacho e Brayan Riascos, numa segunda parte 'demolidora' do primeiro jogo da edição de 2019/20 da 2.ª Liga.Num embate entre duas das equipas despromovidas ao segundo escalão, o Chaves superiorizou-se na fase inicial da partida, criando alguns lances perigosos para a baliza do Nacional, mas caiu de rendimento na segunda parte.Platiny, aos seis e 15 minutos, e Costinha, aos 11, ameaçaram a baliza dos madeirenses, mas Daniel Guimarães superiorizou-se aos transmontanos.A partir daí o jogo entrou numa toada de maior equilíbrio, até que o Chaves voltou a visar a baliza insular, aos 28, numa iniciativa individual de Costinha que culminou com um remate que passou junto ao poste.Após o intervalo, o Nacional regressou mais agressivo e, aos 48 minutos, Brayan Riascos, de forma quase involuntária, esteve perto de adiantar o Nacional no marcador.O mesmo jogador, 11 minutos depois, viria a assistir Bryan Róchez para um remate colocado, fora do alcance do guarda-redes Ricardo, para o primeiro golo da 2.ª Liga.O Nacional cresceu com o golo e ampliou a vantagem, aos 63, por João Camacho, a passe de Jota, que pressionou os transmontanos na lateral.Costinha, um dos protagonistas dos lances perigosos do Chaves, foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, aos 75, dificultando, ainda mais, a tarefa da formação comandada por José Mota.O Nacional aproveitou e, pouco depois, aos 77, dilatou a vantagem, por Brayan Riascos.O Desportivo de Chaves acabou o jogo reduzido a nove jogadores, na sequência da lesão de André Luís.1-0, Bryan Róchez, 59 minutos.2-0, João Camacho, 63.3-0, Brayan Riascos, 77.: Daniel Guimarães, Kalindi, Júlio César, Rui Correia, Witi, Alhassan, Rúben Micael (Nuno Borges, 84), Jota, Brayan Riascos, João Camacho (Kenji Gorré, 71) e Bryan Róchez (Pedro Perotti, 82).: Gauther, Nuno Campos, Diogo Coelho, Pedro Perotti, Kenji Gorré, Nuno Borges e Káká).: Luís Freire.: Ricardo, Jean Felipe, Hugo Basto, Diego Galo, José Gomes, Jefferson (André Luís, 64), Gamboa, Costinha, João Teixeira, Wagner (João Paredes, 65) e Platiny (Carlos David, 78).: Igor, André Luís, João Paredes, Carlos David, Rafael Viegas, Calasan e Tanko).: José Mota.: Gustavo Correia (AF Porto): Cartão amarelo para João Teixeira (21), Alhassan (23), Wagner (53), Rui Correia (56), Costinha (58 e 75) e Rúben Micael (74). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Costinha (75).: cerca de 450 espetadores.