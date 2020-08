Nacional contrata Larry Azouni

O médio franco-tunisino Larry Azouni assinou esta terça-feira contrato com o Nacional para as próximas três temporadas. Internacional pela Tunísia por 10 ocasiões, Larry Azouni, de 26 anos, representou na temporada passada o Kortrijk, da liga belga.

Formado no Marselha, o médio foi internacional francês nos escalões de sub-16, sub-18, sub-19 e sub-20. Posteriormente, foi internacional sub-23 pela Tunísia.

Depois do Marselha, representou o Lorient e o Nimes, antes de ingressar no Kortrijk, em 2017/18, onde se manteve até à data.

No currículo conta com uma Taça da Liga de França, conquistada em 2011/12, em representação do Marselha.