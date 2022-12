Nacional defronta o Sp. Covilhã mas ainda não conseguiu sair da Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O voo das 14H15 no qual o Nacional deveria viajar do Funchal para o continente onde, amanhã, irá defrontar o Sp. Covilhã para a Allianz Cup (20H45) foi cancelado e a equipa aguarda agora novas informações da TAP.Também a equipa feminina de andebol do Madeira SAD viu o seu voo cancelado. A formação da Madeira iria defrontar hoje o Braga mas a partida já foi cancelada e aguarda agora novo agendamento por parte da federação.