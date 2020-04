Nacional desafia sócios: «Como acham que Rui Santos vai analisar a decisão do Sporting?»

O Nacional desafiou os seus sócios a antever a análise de Rui Santos, comentador e colunista Record, ao regresso aos treinos do Sporting. Isto depois de o jornalista ter classificação como "esperteza saloia" o retorno dos insulares ao trabalho na semana passada. Num comunicado no seu site oficial, os madeirenses deixam duas hipóteses antagónicas e recordam que os leões são presididos precisamente por um médico.





Recordando a forma como o comentador Rui Santos classificou a decisão do CD Nacional em promover treinos individualizados para os seus atletas séniores na semana passada, pondo primeiro em causa a legalidade da medida e a responsabilidade dos dirigentes do clube, depois uma eventual deturpação da verdade desportiva devido àquilo que classificou como "esperteza saloia", fica um desafio aos nossos sócios:Como acha que Rui Santos vai analisar a decisão do Sporting, clube que tem como presidente um médico, em promover a partir de hoje treinos individualizados com os seus atletas?A – Uma decisão irresponsável e desajustada, que coloca em causa a verdade desportiva do campeonato.B – Parabéns ao Sporting por ter contribuído para mostrar ao país que é chegado o tempo de começar a voltar à normalidade.