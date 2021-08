Nacional despede Vincent Thill por ausência injustificada

O Nacional avançou para o despedimento do médio internacional luxemburguês Vincent Thill por ausência injustificada, revelou esta quinta-feira à Lusa fonte do clube madeirense.

Vincent Thill foi um dos reforços da temporada passada, tendo na altura rubricado um vínculo válido por quatro temporadas.

O avançado, de 21 anos, chegou ao Nacional proveniente dos franceses do Metz. A sua formação foi efetuada nos luxemburgueses do Fola Esch, Progres Niederkorn e FC Rodange, antes de se mudar para o clube gaulês em 2015, ainda com idade de júnior, passando, por empréstimo, pelos também franceses do Pau FC e US Orléans.

O médio, de características ofensivas, conta com 38 internacionalizações pela seleção principal do seu país, tendo apontado três golos, e atuou pelo Nacional na época passada em 19 ocasiões, sem ter marcado qualquer golo.