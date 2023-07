Nacional oficializa Festim Shatri para o meio-campo

O Nacional, que disputa a Liga Sabseg, anunciou este domingo a contratação do médio Festim Shatri, proveniente dos croatas NK Rudes.

"O médio Festim Shatri é o mais recente do plantel de futebol profissional do CD Nacional", adiantaram os alvinegros no seu sítio oficial, dando conta que o contrato é válido por uma temporada, com mais três de opção.

O atleta, de 19 anos, chega à Madeira proveniente do NK Rudes, que milita na segunda divisão croata, tendo representado a sua equipa principal num total de 41 jogos oficiais nas últimas duas campanhas, após ter integrado os escalões de formação.

Festim Shatri é o terceiro reforço assegurado pelo Nacional nesta janela de transferências, seguindo-se ao defesa Paulo Vítor, que regressou ao plantel a título de empréstimo dos brasileiros do Maguary, e do também médio André Sousa, proveniente do Vilafranquense, da Liga Sabseg.

Por outro lado, deixaram o plantel insular: Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Gustavo Silva (Comercial, Bra), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Leones, Col) e Zé Manuel (Rio Ave).