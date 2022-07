Nacional perde com Vilaverdense em jogo de preparação

O Nacional, da 2.ª Liga, perdeu esta sexta-feira por 1-0 com o Vilaverdense, da Liga 3, em jogo de preparação.

No Estádio do Lixa, um golo no decorrer da primeira parte, da autoria do avançado brasileiro Edmilson, foi o suficiente para o Vilaverdense superar o conjunto madeirense, que se encontra a estagiar em Penafiel.

No sábado, o Nacional cumpre nova partida de preparação, pelas 10h30, frente ao Moreirense, que será disputada em Moreira de Cónegos, antecedendo o regresso da equipa à Madeira.