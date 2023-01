Nacional proporciona tarde especial no Estabelecimento Prisional do Funchal

Alguns elementos do plantel do Nacional deslocaram-se esta tarde ao Estabelecimento Prisional do Funchal, onde tiveram oportunidade de conviver com alguns reclusos, tendo disputado até um pequeno jogo de futsal, no pavilhão existente naquele estabelecimento.O guarda-redes Rui Encarnação, Marakis, Clayton, Luís Esteves e Graça foram os elementos nacionalistas que marcaram presença na iniciativa, com Marakis a ser o porta-voz do grupo, tendo destacado a importância desta visita e deixando uma palavra de incentivo aos reclusos. Foi uma tarde diferente e bem passada, onde o resultado do amigável não conta para a "história". Foi feita ainda a oferta de uma camisola oficial autografada pelo plantel nacionalista, entregue ao Diretor Adjunto do EP, Armando Coutinho Pereira, sendo ainda entregues dois livros com a história do clube, que passam a estar disponíveis na biblioteca para os reclusos poderem consultar.