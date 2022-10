Nacional recebe Tondela para a Taça de Portugal no estádio do rival Marítimo

O Nacional vai defrontar o Tondela, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio do Marítimo, informou esta sexta-feira a equipa madeirense que disputa a Liga Sabseg.

Na sequência do processo disciplinar na qual o Nacional foi punido com a sanção de interdição do Estádio da Madeira, o clube madeirense anunciou hoje que essa partida será cumprida no jogo relativo à Taça de Portugal.

Assim, no dia 9 de novembro, pelas 15 horas, o Nacional vai receber o Tondela no Estádio do Marítimo.

Em comunicado, o Nacional "agradece ao Marítimo da Madeira, Futebol SAD, toda a disponibilidade demonstrada, sendo este entendimento o reflexo da grandeza de duas instituições que colocam os interesses coletivos acima de tudo, dando mais um perfeito exemplo de fair-play e desportivismo que a todos enobrece".

O Nacional foi punido com um jogo de interdição, por não ter cumprido com as normas relativas ao covid-19 na partida para a Taça da Liga frente ao Estoril Praia, tendo ainda de pagar uma multa no montante de 2.680 euros.