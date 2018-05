Continuar a ler

Com dois reforços já contratados: o defesa Kalindi Souza (ex-Penafiel) e o avançado Brayan Riascos (ex-Oliveirense), o plantel conta já com 18 jogadores, juntando-se, assim, às mencionadas renovações e aos dois reforços, aos guarda-redes Daniel Guimarães, Framelin e Gauther, aos defesas Mauro Cerqueira e Elízio, aos médios Sérgio Marakis, Vítor Gonçalves e Kaká, e aos avançados Witi, João Camacho e Rochez.



Por renovar, está ainda o contrato do cabo-verdiano Ricardo Gomes, melhor marcador da 2.ª Liga, com 22 golos.



Cinco jogadores do plantel do Nacional renovaram o contrato com o emblema madeirense, anunciou esta terça-feira o clube que esta época regressou à Liga NOS.Os defesas Diogo Coelho, Nuno Campos e Júlio César e os médios Jota e Diego Barcelos prolongaram os seus vínculos com o clube insular até junho de 2020.