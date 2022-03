Nacional retido em Lisboa devido ao mau tempo na Madeira

A depressão Célia está a afetar a Madeira causando vários problemas ao longo da ilha. Um dos locais que mais sofre com a passagem desta depressão, que traz consigo vento forte de quadrante norte, é o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. Ainda não houve nenhum voo a conseguir aterrar no arquipélago madeirense, tendo-se registado apenas a saída de um voo, às 9h50, que fez a ligação entre a Madeira e a ilha do Porto Santo.A comitiva do Nacional que jogou este domingo contra o Mafra, está retida em Lisboa, embora já tenha tido agendada a sua saída em três voos da TAP, mas que acabaram por ser cancelados.Agora, os responsáveis alvinegros estão a tratar da logística para a permanência da equipa em Lisboa, até porque, ainda não é certo que amanhã exista uma melhoria de condições climatéricas que permitam viajar, pois as previsões do IPMA apontam para que, só na quarta-feira, o vento forte, dê tréguas e permita as normais aterragens. Já esta tarde, foram desviados cinco voos que viajaram até à Madeira, mas que não conseguiram aterrar. Três desses voos derivaram até a Tenerife Sul, outro para Gran Canária, enquanto o aeroporto de Faro e do Porto Santo, receberam um avião que não aterrou no arquipélago madeirense.A forte queda de granizo e neve que se fez sentir no complexo desportivo nacionalista, obrigou ao cancelamento dos diversos treinos dos escalões de formação.