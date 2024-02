Nacional vai apresentar queixa contra Ricardo Baixinho ao Conselho de Arbitragem

O presidente do Nacional, Rui Alves, admitiu aque o seu clube vai apresentar, até ao final desta semana, uma queixa no Conselho de Arbitragem contra o árbitro Ricardo Baixinho, que dirigiu o embate frente ao Feirense.Esta decisão dos madeirenses prende-se com o facto de o juiz lisboeta não ter assinalado um possível penálti por uma mão na bola por parte de Tony Shimaga, apesar do alerta feito pelo VAR João Pinheiro. O lance valeu mesmo a expulsão do técnico alvi-negro, Tiago Margarido.Após o jogo, Rui Alves considerou que "se isto não foi um mau dia de Ricardo Baixinho, então terá de haver intervenção do Ministério Público".