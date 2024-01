Nacional vai contar com muitos adeptos no Caldeirão dos Barreiros

O Nacional vai contar com um forte apoio dos seus adeptos na visita ao famoso 'Caldeirão' dos Barreiros, para defrontar o rival Marítimo. Os nacionalistas tinham adquirido 300 bilhetes, que já foram distribuídos pelos sócios e simpatizantes alvinegros. Para além deste montante, os bilhetes que habitualmente são destinados às equipas adversárias, também já voaram da sede nacionalista. O técnico Tiago Margarido e os seus pupilos podem contar com um forte apoio nas bancadas do Estádio do Marítimo, no próximo domingo, pelas 18 horas.