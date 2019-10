Nacional vence AD Camacha em jogo de treino com um "hat-trick" de Pedro Perotti

O Nacional, equipa da II Liga portuguesa de futebol, venceu esta quinta-feira a AD Camacha, da Divisão de Honra da Madeira, por 3-0, em jogo de treino disputado no Estádio da Madeira.Um "hat-trick" do avançado brasileiro Pedro Perotti, completado ainda na primeira parte, permitiu ao Nacional vencer a formação camachense.O Nacional não contou para este jogo com Kenji Goré, Witi e Bryan Rochez, ao serviço das respetivas seleções nacionais, e Felipe Lopes, a recuperar de uma lesão.A AD da Camacha, que ainda não entrou em competição, sentiu naturais dificuldades perante um adversário com outro andamento e qualidade, oferecendo a réplica possível nesta fase precoce da sua temporada.Já o Nacional ainda não perdeu na II Liga e lidera a competição, ainda que à condição, com mais um jogo disputado, com 17 pontos.