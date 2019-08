Nacional vence Câmara de Lobos em jogo treino

O Nacional, equipa da 2.ª Liga, venceu esta quarta-feira o Câmara de Lobos, do Campeonato de Portugal, por 1-0, em jogo de treino disputado no Estádio da Madeira.Numa partida que serviu fundamentalmente para dar minutos aos jogadores menos utilizados, um golo de Jota, ainda no decorrer da primeira parte, revelou-se decisivo, permitindo ao Nacional vencer a partida.No próximo sábado, pelas 16:00, o Nacional defrontará no Estádio Municipal de Rio Maior o Vilafranquense, em jogo relativo à quarta jornada da 2.ª Liga.O Nacional que ainda não perdeu na 2.ª Liga, ocupa o sexto lugar com cinco pontos, enquanto que o Vilafranquense encontra-se na 10.ª posição, com três.