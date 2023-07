Nacional vence jogo de treino diante da Camacha por 2-0

O Nacional, da 2.ª Liga, venceu a Camacha, do Campeonato de Portugal, por 2-0, em jogo de preparação que antecede o encontro diante da U. Leiria para a segunda fase da Allianz Cup.

O Nacional continua a preparar o segundo embate oficial na Allianz Cup, frente à U. Leiria, após ter eliminado o Penafiel nos penáltis na primeira ronda.

Os golos do segundo particular - após vitória sobre o Marítimo B (2-0) - que teve lugar no Estádio da Madeira, à porta fechada, surgiram apenas na etapa complementar, primeiro pelos pés do reforço Guilherme Pira e depois por Gustavo Silva.

O técnico Tiago Margarido iniciou o encontro diante dos camacheiros com Vinícius Machado, Graça, Jordi Pola, Lucas Almeida, Raimar, Francisco Freitas, Tiago Sousa, Festim Shatri, Leo Nunes, Martim Gustavo e Bruno Gomes.

Na etapa complementar foram utilizados todos os jogadores disponíveis, à exceção do guardião Rui Encarnação, Danilovic, José Gomes e Witi, entregues ao departamento clínico.

O Nacional vai voltar a treinar esta quarta-feira, às 16h00, no Estádio da Madeira.