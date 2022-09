Nacional vence Marítimo B em jogo-treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Nacional, equipa da Liga Sabseg, venceu hoje por 4-3 o Marítimo B, da Série B do Campeonato de Portugal, num jogo-treino disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.



O Nacional, que passa por uma fase menos positiva no campeonato, aproveitou esta oportunidade, para conceder minutos a todos os jogadores, tendo Wallisson Bahia, Bruno Gomes, Gustavo Silva e Dudu marcado os golos nacionalistas.

Recorde-se que o próximo compromisso do Nacional será uma deslocação a Angra do Heroísmo, nos Açores, onde enfrentará o Angrense, equipa da Série D do Campeonato de Portugal, numa partida a contar para a segunda eliminatória da Taça de Portugal.

Após sete jornadas realizadas, os alvinegros ocupam o 13.º lugar na Liga Sabseg, com seis pontos.