Nacional vence primeiro particular frente ao Marítimo B

O Nacional, que joga na 2.ª Liga de futebol, venceu este sábado, por 2-0, o Marítimo B, do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação das duas equipas.

Os golos do encontro disputado no Estádio da Madeira, à porta fechada, ficaram reservados para a etapa completar, com Witi a desbloquear o marcador, através de grande penalidade, e Carlos Daniel a fechar as contas.

O médio André Sousa, reforço oficializado pelos nacionalistas nesta janela de transferências, proveniente do Vilafranquense, da Liga Sabseg, integrou a equipa inicial, à semelhança do defesa Paulo Vítor, que regressou ao plantel a título de empréstimo dos brasileiros do Maguary, ambos com um vínculo válido por uma temporada, tendo o primeiro mais uma de opção.

O conjunto alvinegro, agora orientado por Tiago Margarido, entrou em campo com Lucas França na baliza, João Aurélio, Chico, Paulo Vítor, André Sousa, Sérgio Marakis, André Sousa, Luís Esteves, Carlos Daniel, Rúben Macedo e Dudu.

O próximo apronto do Nacional está marcado para 26 de julho, às 10h30, no Estádio da Madeira.