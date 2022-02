Nacionalistas vão recorrer do jogo à porta fechada e da multa aplicada

O Nacional ficou esta terça-feira a saber que a partida de domingo, frente ao Penafiel, referente à 22ª jornada da Liga Sabseg, será disputado sem público, na sequência de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que puniu os madeirenses com um jogo à porta fechada, para além de uma multa no valor de 2.754 euros. Esta decisão é a consequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores, relativamente ao facto de os alvinegros terem como técnico Luís Freire e que o mesmo não possuía habilitação para poder ser o treinador principal da equipa.O clube esteve envolvido em dois processos por alegada fraude na inscrição de Luís Freire. Este estava inscrito como adjunto, quando era o líder principal. Um desses processos envolvia Sporting, Sp. Braga, Belenenses SAD, Feirense SAD, Casa Pia, V. Setúbal e Ac. Viseu, para além dos técnicos Jorge Fernandes, Sandro Mendes, Filipe Martins, Rui Borges, Luís Loureiro, Vítor Vinha e Luís Freire, foi arquivado.O outro processo contra o emblema da Choupana e o treinador em causa, resultou na multa e numa partida sem público nas bancadas. Os responsáveis do Nacional recorreram para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), pois no entendimento do departamento jurídico do clube, o TAD seria o órgão adequado, só que, o Conselho de Justiça considera que esse recurso não tem efeito suspensivo. Esse facto só aconteceria, se os madeirenses tivessem apresentado uma providência cautelar, procedimento que os responsáveis nacionalistas não realizaram. Assim, não resta outra solução ao clube em cumprir o castigo e pagar a multa.Em comunicado emitido esta noite, o clube anuncia que irá recorrer desta sanção a que foi sujeito hoje: "Se no caso da multa, será sempre possível o seu reembolso, já no caso do jogo à porta fechada, nada poderá reparar os danos (desportivos e financeiros) que a obrigatoriedade do cumprimento extemporâneo desta sanção irá causar. Desta forma, o CD Nacional, Futebol Sad, reserva-se assim ao direito de procurar ser ressarcido de todos os prejuízos desportivos e financeiros que esta sanção venha a causar", pode ler-se no comunicado dos nacionalistas.