Paulo Vítor e o jogo com o Casa Pia: «É uma equipa muito forte»

O Nacional carimbou uma importante vitória frente ao Torreense, mas esta quinta-feira os alvinegros vão disputar, no Estádio do Bonfim, pelas 18h30, os quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao primodivisionário Casa Pia, que está a realizar uma temporada sensacional na Liga Bwin. O defesa Paulo Vítor, que voltou a ser titular (a terceira vez esta época) na formação treinada por Filipe Cândido, efetuando uma exibição segura ao lado de Rafael Vieira, no centro da defesa nacionalista, reconheceu a importância da vitória alcançada frente aos homens de Torres Vedras."A nossa equipa vinha a ter um desempenho bom nos últimos jogos, mas tinha como objetivo melhorar a finalização. Frente ao Torreense conseguimos finalizar e sair com uma boa vitória que foi muito importante para o nosso objetivo", considerou o jogador.Para este jovem de 20 anos, que está na Madeira por empréstimo do Botafogo – PB, "a vitória aumenta a confiança para os próximos jogos". "Era importante conseguir os três pontos perante o Torreense, pois era um adversário direto", explicou o brasileiro.Sem grande tempo para preparar a visita aos casapianos, o plantel treinou hoje, após um dia de folga, viajando para Lisboa na quarta-feira. "O Casa Pia é uma equipa muito forte, que vem fazendo uma boa campanha na primeira Liga, mas vamos trabalhar forte durante estes dias que antecedem o jogo. Vamo-nos empenhar ao máximo para tentar conseguir seguir em frente na taça, sabendo que vamos encontrar muitas dificuldades", disse o central no lançamento do embate que vai acontecer com a turma sensação da primeira Liga.Paulo Vítor diz-se feliz com a exibição conseguida no passado sábado e espera continuar a evoluir: "Já há alguns meses que não jogava de início, mas esperava por uma oportunidade. Continuei sempre a trabalhar forte, para quando surgisse a possibilidade de jogar estar bem preparado. O técnico disse-me também algumas coisas em que eu devia melhorar e procurei evoluir".