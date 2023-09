Paulo Vítor feliz com a titularidade: «Estou a dar continuidade à parte final da época passada»

O Nacional continua a trabalhar com vista à próxima jornada na qual vai receber o Feirense. Os alvinegros averbaram dois triunfos consecutivos e por isso a moral está em alta. Paulo Vítor que terminou a época passada como titular, manteve-se este ano no centro da defesa nacionalista. O brasileiro diz-se feliz e quer continuar a merecer a confiança do técnico Tiago Margarido."Na época passada tive uma certa dificuldade de adaptação nos primeiros seis meses e joguei pouco. Continuei a trabalhar, adaptei-me bem e na reta final consegui fazer bons jogos. Esta temporada estou a dar continuidade com a ajuda de todos os meus colegas e equipa técnica, estou a evoluir bem a cada jogo e estou satisfeito", começou por afirmar o central. E prosseguiu: "Esta época fiz todos os jogos. O meu objetivo é jogar sempre, respeitando todos os meus companheiros de equipa. Quero estar bem nos treinos, para procurar ter a minha vaga entre os onze e ajudar a equipa".Quanto à paragem da prova, o defesa preferia continuar a jogar: "É uma paragem por causa de uma data FIFA. Vínhamos de uma boa sequência com duas vitórias, mas o segredo é continuar a trabalhar com competitividade e intensidade que temos demonstrado nos treinos, para quando voltarem os jogos na próxima semana podermos dar sequência a essas vitórias".Na memória do defensor nacionalista está o mau começo da época. "É chato perder, principalmente, contra o Marítimo, pois fizemos uma boa partida, mas fomos derrotados, e depois contra o Torreense foi uma derrota difícil pois acabámos com uma concentração baixa, o que retirou um pouco a confiança. Mas depois vieram dois triunfos, que ajudam o nosso crescimento e a ter confiança", disse."Se facilitarmos pode quebrar o ritmo. Acredito que a nossa equipa não vai facilitar no trabalho do dia a dia e vamos continuar focados. Já estamos a pensar no Feirense. Vamos ter duas semanas para trabalhar esse jogo e acredito que vamos conseguir somar os três pontos".