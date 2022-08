Paulo Vítor reforça Nacional

O defesa central brasileiro Paulo Vítor será reforço do Nacional para a temporada 2022/23, anunciou esta quinta-feira o clube madeirense, que disputa a 2.ª Liga.

Paulo Vítor, de 21 anos, chega ao clube madeirense por empréstimo do Botafogo do Paraíba, tendo assinado um contrato válido até ao final da temporada, ficando o Nacional com opção de compra.

O jovem central brasileiro foi formado no Marília e no Timon. Em 2021 ingressou no Imperatriz, de onde se mudou para o Botafogo do Paraíba, transferindo-se agora para o Nacional, sendo esta a sua primeira experiência fora do seu país.