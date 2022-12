Pipe Gómez quer continuar a ajudar: «Vamos à Covilhã para conquistar os três pontos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tem conquistado os adeptos do Nacional pela sua qualidade técnica. Pipe Gómez está confiante numa possível passagem à fase seguinte na Allianz Cup."Esta derrota não abala o grupo. Vamos continuar a trabalhar com vista aos próximos jogos. Sabemos que todas as equipas ainda podem seguir em frente na Taça da Liga. Vamos à Covilhã para conquistar os três pontos", disse o colombiano de 23 anos.Quanto à adaptação ao clube e ao futebol português, o atacante foi claro: "Sinto-me bem. Jogo após jogo, estou a ganhar mais confiança. Estou contente de estar recuperado de uma lesão e quero continuar a ajudar e continuar a jogar", vincou.