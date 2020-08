Depois de ter realizado exames médicos e testes físicos no decorrer da última semana, o plantel do Nacional dá hoje início ao trabalho de campo tendo em vista a nova temporada. Luís Freire agendou dois treinos diários até sexta-feira, sempre na Choupana e à porta fechada, para cumprir todas as normas de segurança.

O primeiro dia de preparação vai contar com os três reforços já oficializados pelo clube: o guarda-redes Riccardo Piscitelli (ex-Dínamo Bucareste/Roménia), o lateral-direito Rúben Freitas (ex-Mafra) e o avançado Bobál (ex-Zalaegerszeg/Hungria).

Já o extremo georgiano Arabize está de volta após uma época de empréstimo ao Adanaspor, da Turquia. O Nacional ainda tem previsto contratar mais sete jogadores e nos próximos dias haverá novidades.