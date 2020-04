Primeira qualificação europeia do Nacional foi há 16 anos

Passam este sábado 16 anos do primeiro apuramento do Nacional para uma competição europeia. A 25 de abril de 2004, a equipa madeirense garantia a presença na edição da época seguinte da (então) Taça UEFA com uma vitória frente ao Beira-Mar, por 3-0, na Choupana.





Sob o comando do treinador brasileiro Casemiro Mior, o clube viveu nesse ano uma temporada de ouro, conseguindo um outro marco para o seu historial: terminar o campeonato no quarto lugar.Esta classificação viria a ser igualada em 2008-09, com Manuel Machado como responsável técnico, e que, como o clube faz questão de recordar, mais nenhuma equipa da região logrou atingir.