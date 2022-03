Rafael Vieira: «Faltam oito jogos e a matemática é que manda»

O Nacional continua a marcar passo na luta pelo regresso à Liga Bwin. Se os dois primeiros lugares já estão muito distantes em termos pontuais, o terceiro posto que dá acesso ao playoff, também não está fácil de alcançar, pois os madeirenses já não vencem há quatro jornadas. O central Rafael Vieira vai reencontrar o seu ex–clube e considera que a Académica, apesar de estar em último lugar, tem uma boa equipa."Foi um jogo que até entrámos bem, fazendo um golo, mas passado poucos minutos sofremos o empate. Na segunda parte, já com menos um jogador, conseguimos empatar, mas voltamos a sofrer outro golo, passados poucos minutos. São estes os momentos cruciais da partida. Já sabíamos que o jogo seria difícil frente a uma equipa complicada e tendo estas desconcentrações piora as coisas, acabando por perder a partida", disse o defesa alvinegro, relembrando a derrota sofrida frente ao Mafra. Nesta partida, os nacionalistas queixam-se da validação do segundo golo dos locais: "Eu não vi nenhuma imagem, que me diga que a bola entrou na baliza por completo. É um lance duvidoso. Infelizmente para nós, o árbitro decidiu validar o golo, não havendo nada a fazer", vincou.Quanto à meta traçada no começo da época, Rafael Vieira admite que chegar à Liga Bwin, está cada vez mais difícil. "Temos de ser realistas. A situação está muito complicada, mas faltam oito jogos e a matemática é que manda, pois enquanto for possível matematicamente, nós vamos lutar, respeitando o símbolo que temos peito nas camisolas".O embate com os estudantes será um reencontro com o seu anterior emblema. "É um clube especial. Estive lá um ano e gostei bastante, mas quero ganhar, pois agora estou neste lado", afirmou o central de 29 anos.Quanto às dificuldades que o Nacional poderá encontrar, o pupilo de Rui Borges elogia o onze de Coimbra: "Não será um jogo acessível só por estarem em último lugar. A Académica sofre muitos golos, mas também marca muitos. Na minha opinião, têm um bom plantel, mas os resultados conseguidos e a sua classificação, não refletem o seu valor. Já se sabe como é o futebol, ao entrarmos numa fase negativa, para sair é muito complicado".Em termos individuais, o defensor prefere não falar sobre si próprio. "Meto sempre o coletivo em primeiro lugar. O importante era que nós fossemos na frente da classificação. Em termos individuais, neste momento, não faz qualquer sentido fazer alguma análise", finalizou.