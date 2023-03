Rafael Vieira recorda golo apontado frente ao Covilhã: «Foi o melhor da minha carreira»

Foi com um grande golo um marcador pouco esperado que o Nacional abriu caminho para a vitória frente ao Sp. Covilhã por 2-0 . O central Rafael Vieira encheu o pé e do meio da rua, disparou um tiraço que só parou dentro da baliza serrana. Sem tempo para festejar, o pupilo de Filipe Cândido voltou esta segunda-feira ao trabalho para começar a preparação para mais "uma final", desta feita frente ao Trofense na Trofa."Não é o meu principal objetivo marcar golos, mas se puder ajudar melhor ainda. Claro que não foi nada treinado. Foi uma coisa do momento, espontâneo. Nem eu esperava que pudesse acontecer. Fico muito feliz, pois o golo desbloqueou um jogo complicado e conseguimos mais um triunfo", afirmou o defesa, considerando: "Foi o melhor golo da minha carreira, sem dúvida"."Estávamos há espera de dificuldades porque o Covilhã tinha feito 10 pontos nos últimos quatro jogos, ganhando ao Farense e Tondela. Foi um jogo complicado mas que conseguimos desbloquear, garantindo três pontos muito importantes nesta nossa luta".Rafael Vieira fez as contas e reforçou o empenho da equipa. "Estamos a 4 pontos do sexto lugar mas também estamos a 4 da zona do playoff de despromoção. Temos de seguir focados, continuar a trabalhar, prolongar o máximo de tempo possível as vitórias. Podemos fazer três triunfos consecutivos, o que ainda não conseguimos neste campeonato. Vamos em busca disso na Trofa, sabendo que será mais um jogo difícil e muito competitivo, pois o Trofense venceu-nos aqui na Choupana. Agora queremos dar uma resposta diferente este sábado", disse, realçando a importância de todos os elementos do grupo."Quase todas as equipas têm jogadores mais experientes, outros mais jovens, mas todos são importantes. Num grupo de 23 ou 25 há sempre alguns que têm mais minutos que outros. Posso destacar aqui o Paulo Vítor, que tinha jogado pouco e agora está a jogar e a cumprir. Cada um à sua maneira vai ser importante em determinado jogo em determinada altura da temporada. É continuar a trabalhar, pois cada jogador do plantel, é importante no grupo", afirmou.«Muito obrigado ao apoio dos adeptos»Domingo, o Estádio da Madeira registou a melhor casa da temporada, com uma assistência superior a duas mil pessoas. "Os adeptos são muito importantes. Tivemos a maior casa da época, com mais de duas mil pessoas. Quero-lhes agradecer muito pela sua ajuda, pois foram muito importantes ao longo do jogo. Quero pedir para nos continuarem a apoiar desta forma, embora sabendo que na Trofa, é fora da Madeira, sendo mais difícil, mas felizmente temos tido sempre gente a apoiar-nos. Aqui na Choupana, peço que continuem a ajudar, a empurrar para as vitórias. Todos somos poucos e estamos numa luta difícil. Sei que, com a ajuda dos adeptos, com o nosso trabalho, vamos conseguir o nosso objetivo, que é a manutenção. E se possível, mais para a frente, fazer dois grandes jogos nas meias finais da Taça de Portugal. Muito obrigado aos adeptos e espero que nos continuem a apoiar".Danilovic e José Gomes lesionadosDanilovic e José Gomes estão em dúvida para a visita ao Trofense. Danilovic sofre de um traumatismo no joelho esquerdo, enquanto José Gomes contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo. Terça-feira há treino no complexo desportivo nacionalista, às 11 horas, à porta fechada.