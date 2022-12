Rafael Vieira satisfeito com progressos

Rafael Vieira, um dos jogadores mais experientes do Nacional, destaca a vitória conseguida na Covilhã, na Taça da Liga. “Mais importante que o meu golo foi a exibição que a equipa fez, alcançando uma boa vitória”, notou o defesa, considerando que “os resultados e as exibições dizem que realmente a equipa está em recuperação, pois desde outubro só teve duas derrotas”. O foco está já centrado no embate com o Benfica B, dia 29:





“Queremos dar sequência aos resultados que temos conseguido. Estas equipas B têm muita qualidade, pois possuem jovens com valor, mas esperamos conquistar os 3 pontos.”