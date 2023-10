Regresso ainda sem Witi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de três dias de folga, Tiago Margarido começa hoje a preparar o jogo da Taça de Portugal com o Mirandela. Ausente no regresso vai continuar Witi, que está no Algarve ao serviço da seleção de Moçambique. Os lesionados Shatri e Martim Gustavo vão ser reavaliados.

Manter a onda de vitórias é a ambição do técnico alvinegro, que já afastou da Taça o Portosantense e deverá promover alguma gestão do seu plantel. Vinícius volta à baliza, pese embora Rui Encarnação ainda não tenha jogado esta temporada.