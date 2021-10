Róchez: «Estamos no caminho certo»

Um ponta-de-lança vive de golos. Bryan Róchez é o marcador de serviço do Nacional. O hondurenho já soma quatro em seis partidas, enquanto na temporada passada marcou sete, jogando 36 encontros. Recuperado de uma lesão, cumpriu os 90 minutos frente ao Covilhã: "Fiz os meus primeiros 90 minutos, pois tinha perdido um jogo por lesão. Senti-me bem e foi bom ter um rendimento já com golos. A equipa também esteve bem em conjunto, e no meu caso, depois é finalizar as jogadas, para ajudar coletivamente". Ainda sobre a partida com os serranos, admite: "Queríamos vencer, mas foi um jogo muito complicado, fora de casa. O importante foi termos somado mais um pontinho para o nosso objetivo no campeonato".





A era de Rui Borges à frente dos nacionalistas é totalmente positiva, pois ainda não perdeu. "É um técnico muito exigente. Pede-nos para jogarmos a bola sempre pelo relvado, sempre com a baliza do adversário na mente. Ainda estamos só com um mês de trabalho com o Rui Borges, mas estamos no caminho certo. Esperamos cumprir os objetivos principais traçados pelo clube", revelou o atacante de 26 anos.Ditou o sorteio da Taça de Portugal que os alvinegros defrontem um rival direto na luta pelo regresso à Liga Bwin. O Feirense lidera a Liga Sabseg e vai jogar em casa. "Vai ser difícil, outra vez fora de casa, adversário que está em primeiro lugar no nosso campeonato, sendo o Feirense um rival direto nos nossos objetivos, pois luta pela subida de divisão. Vamos focar-nos no nosso trabalho e conseguirmos qualificar-nos para a fase seguinte da Taça de Portugal", finalizou.A formação liderada por Rui Borges começou a preparação para o embate da Taça de Portugal, esta tarde, treinando à porta fechada no Estádio da Madeira, que também acolhe a sessão matutina de amanhã, igualmente sem os olhares da comunicação social.