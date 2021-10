Róchez: «Estou muito feliz pela vitória e pelos golos»

O Nacional mostrou estar a assimilar as ideias de jogo do novo treinador Rui Borges ao marcar três golos no terreno do Trofense. O MVP da partida Bryan Róchez, acabou mesmo por bisar no encontro e mostrou-se feliz com o desfecho:

"Estou muito feliz pela vitória e pelos golos, temos de continuar a trabalhar todos juntos para alcançar os nossos objetivos e os da equipa", revelou o avançado.

Em relação ao novo líder, Róchez atirou que o plantel está "motivado para o futuro" e que esta semana foi uma "boa semana de trabalho".