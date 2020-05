Ronaldo deu os parabéns ao Nacional pela subida à Liga NOS: «Descansem agora as mocas!»

Assim que, esta terça-feira, foi confirmada a subida do Nacional à 1.ª Liga, o plantel teve uma surpresa em pleo relvado: uma mensagem de Cristiano Ronaldo.



"Pessoal, é para vos mandar um grande abraço. Conheci alguns jogadores na Choupana, não todos, mas foi um prazer estar aí com todo o pessoal e usufruir das instalações para me manter a forma. Quero deixar-vos um grande abraço e desejar-vos o melhor e sucesso. Parabéns a todos pela excelente temporada que fizeram e top... Nacional está na 1.ª Divisão. Parabéns presidente, todo o staff e a toda a família nacionalista e disfrutem deste momento. Descansem agora as mocas (risos)... Ainda não sei se vamos jogar agora em Itália, estou na expectativa. Vamos esperar. Em relação a vocês, boa sorte para a próxima época e estamos juntos. Obrigado por tudo! Siiimmm", disse o internacional português.





Recorde-se que, além do Nacional, também o Farense foi promovido à Liga NOS, enquanto o Cova da Piedade e o Casa Pia serão despromovidos ao Campeonato de Portugal. A decisão foi tomada esta terça-feira, em reunião da Liga, onde se discutiu o fim do segundo escalão do futebol português.