Rúben Freitas: «O Nacional pensa em subir e não é o Rio Ave que nos vai impedir»

Rúben Freitas está na sua segunda temporada no Nacional. Este ano, uma lesão afastou-o algum tempo da equipa nacionalista, tendo até ao momento disputado oito jogos, todos como titular. Está recuperado e diz-se preparado para ajudar os nacionalistas a atingir a meta traçada, que é o regresso à Liga Biwn."Penso que a paragem foi benéfica, pois quando um treinador tenta implementar as suas ideias, este tempo de paragem é bom, pois temos mais tempo para preparar os próximos jogos. Isso ajuda a equipa", começou por afirmar. Por outro lado, o tempo sem competição também é benéfico para os lesionados. "Falo de mim, pois tive umas semanas complicadas, mas consegui recuperar de uma lesão. Agora o mais importante é ajudar a equipa". O lateral revela que "até comecei bem". No entanto," tive uma pequena lesão, demorando algumas semanas a recuperar, mais tempo do que eu pensava, mas isso também serviu para reforçar o músculo. Agora, espero não ter mais lesões".O próximo adversário, é um candidato à subida e joga no seu terreno. "O Rio Ave é um adversário direto e na minha opinião todos os jogos são difíceis na segunda Liga. Vamos entrar para vencer o jogo e somar mais três pontos. O Nacional pensa em subir e não é o Rio Ave que nos vai impedir", afirmou o defesa dos madeirenses. No lado oposto, está o ex- técnico alvinegro, Luís Freire. "Não concordo que o facto de o Luís Freire ser o treinador deles, que lhes dê vantagem. Nós também conhecemos as ideias do mister. Cada equipa é diferente, com outros jogadores", disse.E prosseguiu: "Nós vimos de um ciclo de resultados positivos, sem perder com o mister Rui Borges. Temos de nos agarrar a isso. O jogo com o Rio Ave não vai ser diferente e vamos para vencer".Rui Borges já pode contar com os internacionais Witi e Róchez que já regressaram à Madeira, depois de alguns dias fora a representar as suas seleções, disputando jogos de qualificação dos seus países. Em termos de lesionados, o médio Chaby e o defesa Lee, caminham para a recuperação total de lesões, devendo começar a treinar sem limitações na próxima semana.