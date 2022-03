Rúben Freitas: «Vamos a Chaves lutar pela vitória»

O defesa Rúben Freitas abordou o atual momento do Nacional e a importância da próxima partida frente ao Chaves, em casa dos transmontanos. "É um jogo muito importante, com um adversário direto e enquanto for possível não vamos atirar a toalha ao chão. Vamos a Chaves lutar pela vitória", disse o lateral.Quanto ao que tem falhado: "Às vezes a bola não entra. Por vezes a equipa está desconcentrada em alguns momentos, um erro ou outro e isso tem sido fatal. Mas o importante foi o nosso último jogo, onde tentámos ganhar novo ânimo, para agora irmos vencer o Chaves, que é uma equipa forte e vem de uma boa série de resultados. Ainda não falámos muito sobre o jogo, pois ainda estamos no começo da semana. Sabemos que também temos as nossas armas e vamos tentar conquistar os três pontos. Há que aproveitar esta onda positiva com a última vitória, para conseguirmos mais três pontos".Em termos pessoais, o pupilo de Rui Borges, foi direto na sua alternância em termos de utilização como titular dos alvinegros: "São opções do treinador. Estou no Nacional para ajudar a equipa a atingir os seus objetivos. Se isso também for bom para mim, cá estarei para ajudar".