Rúben Ismael a caminho do Nacional por empréstimo do Moreirense

Rúben Ismael deixou o plantel do Moreirense e vai reforçar o Nacional da Madeira na segunda metade da época por empréstimo dos cónegos.O médio não entrava nos planos de Paulo Alves para a presente temporada e rumou ao conjunto insular. No entanto, antes de deixar o Minho, o jogador renovou por um ano (até 2025), num sinal claro da confiança que o Moreirense tem no atleta.Por seu lado, Mateus Pasinato também deve deixar o plantel nos próximos dias. O guarda-redes já não treinou este sábado, pelo que não será opção para o jogo com o Sp. Covilhã. Pasinato tem um acordo com o América Mineiro válido a partir de junho, mas tem sensibilizado os responsáveis do Moreirense para libertá-lo no imediato. O acordo estará iminente.