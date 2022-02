Rúben Macedo rescinde com o Marítimo e é reforço do Nacional

Rúben Macedo deixou o Marítimo e é reforço do Nacional. O extremo assinou por duas épocas e meia e muda-se para a Choupana a título definitivo. As movimentações foram efetuadas esta segunda-feira, sendo a rescisão de contrato com os maritimistas comunicada pouco antes da oficialização do acordo com o Nacional.Ao fim de duas épocas no Marítimo, Rúben Macedo mantém-se na Madeira, mas agora vai atuar na Choupana, onde vai usar a camisola 70