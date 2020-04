Rúben Micael e o regresso aos treinos: «Esperemos que outros possam olhar para o nosso exemplo»

O capitão do Nacional, o ex-internacional Rúben Micael, mostrou-se contente por ter voltado a pisar o relvado da Choupana, dentro das regras de segurança estabelecidas, e considera que o clube que representa está a dar um bom exemplo.

"É sempre bom voltar a treinar no relvado, depois de ter estado estas semanas fechado em casa e a não fazer aquilo que mais gostamos. Voltar e sentir o cheiro da relva dá sempre outro alento. Foi bom, sabendo aquilo que temos de fazer, ou seja treinar separado em cada meio-campo", disse o médio à Nacional TV, reforçando que foram cumpridas as regras de higiene e segurança. "O clube informou-nos que ia avançar para esta situação. Antes de sairmos de casa, comunicámos a temperatura ao responsável médico e, ao chegarmos cá, só pelo cheiro, sentimos que está tudo limpo e desinfetado".

Treinar em grupo é diferente, mas Rúben Micael já acha positiva esta iniciativa. "Treino individual não é a mesma coisa que coletivo. Mas ajuda bastante, pois fazer corrida na rua leva-nos a correr mais riscos. Cá em cima são só os jogadores e o facto de treinarmos no relvado, para aqueles que já estiveram lesionados ou foram operados a joelhos e não só, é sem dúvida uma vantagem muito grande. Se for num piso duro, como alcatrão, no outro dia sentimos dificuldades. Se a lei permite fazermos este tipo de trabalho, é melhor e mais seguro", disse.

A concluir, Rúben Micael foi claro: "O clube está de parabéns. Na Alemanha, onde o número de casos de COVID-19 é muito superior a Portugal, praticamente todos os clubes estão a fazer o mesmo tipo de trabalho. Esperemos que outros possam olhar para o nosso exemplo e pratiquem este desporto em segurança, com as regras determinadas", referiu.

Por: Gonçalo Vasconcelos