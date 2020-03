Rúben Micael quer a subida

O médio Rúben Micael garante que o plantel do Nacional está confiante que vai jogar na próxima época no escalão principal, seja qual for o desfecho dos campeonatos. "É complicado estar nesta indefinição, sem sabermos o que vai acontecer, mas não nos passa outra coisa pela cabeça que não seja a nossa subida de divisão", afirma o médio.





Para o jogador esta é uma questão de justiça, dado o percurso da equipa nesta temporada. "Estamos no primeiro lugar, com oito pontos de avanço para o terceiro classificado, e perdemos apenas dois jogos", explicou.Com a preparação limitada aos treinos em casa, o capitão do Nacional lamentou a situação atual, uma vez que perder o ritmo nesta altura "não é bom" e antecipou como será o regresso: "Quando voltarmos aos treinos será preciso um esforço maior para recuperarmos os níveis competitivos anteriores."