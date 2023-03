Rúben Ramos: «Fui bem recebido e foi muito fácil a minha adaptação»

O médio Rúben Ramos foi um reforço de inverno. E foi chegar, jogar e convencer… treinador e adeptos do Nacional. Na última jornada não atuou pelo facto de o adversário ser o Moreirense, clube que o empresta aos nacionalistas.





Provavelmente, não fosse tal facto, Filipe Cândido não teria abdicado desse 'número seis' de 24 anos e que foi titular nos últimos jogos. "Foi muito fácil a minha adaptação, até porque, já conhecia alguns jogadores. A equipa técnica e os meus colegas receberam-me muito bem. Estou a gostar de estar no Nacional", começou por afirmar o nacionalista.

No entender deste jogador, "por um lado, a paragem do campeonato foi benéfica, para recuperar as forças". "Vamos ter uma fase importante de jogos. Mas a equipa também quer jogar, para sair rapidamente da situação que está. E só as vitórias importam", explicou.

O próximo opositor é o Vilafranquense, com quem os alvinegros apenas perderam uma vez (4-3) nos últimos cinco anos na Segunda Liga. Na primeira volta, o resultado final foi uma igualdade (1-1), com os homens de Vila Franca de Xira a chegarem à igualdade já em tempo de descontos (90’+4). "É um adversário difícil e já estamos a preparar o jogo. A nossa equipa está bem, unida e apesar de termos perdido frente ao Moreirense, fizemos um bom jogo. Vamos dar tudo para ganhar o jogo frente ao Vilafranquense", disse o camisola número 6. "Importante para alcançar mais um triunfo, é o grande apoio dos nossos adeptos, sendo uma grande força para nós. É muito importante que estejam presentes este domingo", acrescentou ainda o jogador, de 24 anos.