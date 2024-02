Rui Alves acredita na subida

O Nacional está a fazer um campeonato bem acima das expetativas iniciais, ocupando o 3º lugar com 40 pontos em 20 jogos, rendimento que leva o presidente Rui Alves a sonhar com o regresso à 1ª Liga. “Conseguimos, a partir da 6ª jornada, estar nos três primeiros lugares e são essas mesmas equipas que se vão mantendo nessas posições, o que já é uma indicação de que esses três clubes vão estar na luta até ao fim”, disse o líder nacionalista em entrevista à TSF Madeira. “Se mantivermos a média de pontos, subiremos com 68 pontos, não tenho dúvidas”, vincou. Quanto à nova meta do clube, admite que “passa pela luta pela subida”: “Vou reunir-me com a equipa técnica e traçar esse novo objetivo. Os nossos adeptos estão connosco e há um grande envolvimento com a instituição. Isso é muito bom e estão prontos para serem mobilizados para outros desafios”, disse Rui Alves.