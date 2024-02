Rui Alves arrasa arbitragem do Feirense-Nacional: «Se calhar, teríamos que pedir a presença do Ministério Público...»

Rui Alves, presidente do Nacional, deslocou-se hoje à sala de imprensa do estádio Marcolino Castro, após a derrota dos insulares (1-2) no terreno do Feirense, para deixar fortes críticas à atuação do árbitro Ricardo Baixinho. Em causa um lance ao minuto 53, no qual os visitantes pediram penálti por braço na bola de Tony. O juiz da partida foi alertado pelo VAR para rever o lance, fê-lo, mas comunicou ao estádio que não houve infração. O técnico Tiago Margarido acabou expulso por protestos."Aquilo que aconteceu hoje no Feirense-Nacional leva-me a marcar presença neste espaço. Apesar da postura que o Nacional tem em relação ao setor da arbitragem, procurando colaborar no sentido do chamado futebol com pouco ruído, não posso deixar de ter esta intervenção porque aquilo que aconteceu hoje com a arbitragem do sr. Ricardo Baixinho foi, de facto, muito baixinho o nível patenteado", começou por referir o dirigente."Condicionou o jogo do Nacional, sobretudo num lance em que a intervenção do VAR João Pinheiro, árbitro internacional, e de acordo com o protocolo da arbitragem a sua intervenção deve acontecer quando considera que há um erro evidente da equipa de arbitragem. O árbitro chamado mantém a posição numa situação, diria, de flagrante delito relativamente à penalização que deveria ter ocorrido. Este tipo de arbitragem não prestigia nem dignifica o futebol. Quero pensar que foi só um dia mau porque se quisesse pensar outro tipo de coisas, se calhar, teríamos que pedir a presença do Ministério Público para analisar a motivação que tinha este árbitro neste jogo", concluiu.