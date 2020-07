Rui Alves assinala 25 anos na presidência do Nacional

Cumpriram-se esta terça-feira 26 anos da primeira eleição de Rui Alves para presidente do Nacional. Um cargo que ocupa desde 1994 com um ano de interregno quando abandonou a liderança do clube para se candidatar à presidência da Liga de Clubes num processo que não se chegou a concretizar.





São, pois, 25 anos aos comandos dos destinos dos nacionalistas que fazem de Rui Alves o segundo dirigente há mais tempo no lugar no futebol português, a seguir a Pinto da Costa, presidente do FC Porto.A qualificação para uma fase de grupos da antiga Taça UEFA e a conquista de dois quartos lugares na liga portuguesa são os momentos desportivos mais marcantes destas duas décadas e meia. Mais recentemente, e já com meios financeiros mais reduzidos, dados os cortes nos subsídios do Governo Regional, o clube passou por duas descidas de divisão em três épocas, mas estará de volta ao campeonato principal na próxima temporada.Rui Alves está também ligado à edificação do Complexo Desportivo da Choupana, inaugurado em 2000 e ampliado em 2007, onde o clube tem as suas instalações desportivas.Neste âmbito, o Nacional tem planos para aumentar o seu património com a construção de um pavilhão no Funchal e de um lar para a terceira idade.