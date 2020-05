Rui Alves: «Benfica? Não tenho nada contra o maior clube de Portugal»

Rui Alves, presidente do Nacional, respondeu esta quarta-feira às perguntas dos leitores de Record e negou ter qualquer tipo de sentimento contra o Benfica, que considera ser "o maior clube de Portugal" e do qual, admite, foi apoiante antes de assumir a presidência dos insulares.





"É completamente falso que tenha qualquer sentimento negativo em relação ao maior clube de Portugal. Enquanto não ascendi à presidência do Nacional, os meus sentimentos clubísticos dividiam-se entre o ser nacionalista e o ser benfiquista. É óbvio que após assumir a presidência do Nacional e em respeito pela minha honestidade intelectual, entendi ser necessário manter uma equidistância em relação aos grandes do futebol português", afirmou.

O presidente do recém-promovido e regressado à Liga NOS negou também que o Nacional favoreça mais o FC Porto do que o Benfica dentro das quatro linhas e justificou: "Basta ver o histórico dos resultados e constatar que o Nacional já ganhou três vezes ao Porto na sua casa e nunca o conseguiu fazer com o Benfica".

Rui Alves assumiu ainda que "nos últimos cinco anos" o Benfica foi "o clube que mais se adequou aos desafios do presente e do futuro", mas recusou a ideia de que as águias mandem no futebol nacional. "Nenhum clube manda no futebol Portugal. O futebol tem órgãos próprios de poder, em primeiro lugar a FPF com a sua responsabilidade global, as associações com as suas responsabilidades regionais e a Liga com a sua responsabilidade em específico", sustentou o presidente do Nacional.