Rui Alves critica Manuel Mota: «Quero que exista justiça»

No final da partida em que o Nacional averbou mais um desaire, o terceiro consecutivo, o presidente Rui Alves surgiu na sala de imprensa na vez do técnico Filipe Cândido, que ficou em silêncio. "Naturalmente estão surpreendidos pela minha presença aqui na sala de imprensa, mas entendo ser o momento de mandar uma mensagem a uma das equipas presentes, e sobretudo, por tudo o que está a acontecer neste início do campeonato. Todos sabem que o Nacional é uma instituição que tem máximo respeito por todos os intervenientes no jogo, em especial as equipas de arbitragem, mas este começo do campeonato está a ser marcado por acontecimentos que não deixo de relevar neste momento. No primeiro jogo foi fácil expulsar um jogador nosso, mas já não foi muito fácil assinalar um penálti que aconteceu. Hoje tivemos também, um excelente jogo de duas equipas que mereciam um pouco mais da outra equipa. Não se compreende a facilidade com que se expulsou, num lance ofensivo, o capitão do Nacional, tendo depois dificuldade em mostrar segundos cartões amarelos aos jogadores da B SAD", disse o responsável máximo dos nacionalistas, tecendo duras críticas ao árbitro Manuel Mota.

Para este dirigente, a introdução do VAR na próxima temporada acabará com erros como o de hoje: "Sei que na próxima época estes acontecimentos terão mais dificuldade em acontecer porque a Segunda Liga em Portugal passará a ter a colaboração do VAR, mas esta temporada é sem. Não quero que seja mais fácil para o Nacional, mas sim que exista justiça, com as equipas de arbitragem a ter o mínimo de interferência na classificação das equipas".

Reunião com o Conselho de Arbitragem

Depois, Rui Alves revelou que o seu clube "pondera uma reunião com o Conselho de Arbitragem para expor as suas razões, mas o que aconteceu hoje no Estádio da Madeira, as duas equipas não mereciam o nível de arbitragem que tiveram".

Em relação à expulsão de João Aurélio, Rui Alves considera que, uma vez mais, houve dualidade de critérios: "Se entender que se torna muito fácil expulsar um jogador do Nacional num lance ofensivo onde disputa a bola dividida e chega atrasado por ventura uma fração de segundo, o que levou a uma acção menos adequada ao jogo. Vejo muitos jogos nos nossos campeonatos e lances como este acontecem em várias partidas. Se entender que é fácil expulsar jogadores do Nacional e das outras equipas não, então sim, há uma dualidade de critérios".

Confiança em Filipe Cândido

O momento dos nacionalistas é mau. A derrota custou a troca de posição com a B SAD, ficando com a lanterna vermelha da classificação. No entanto, o líder do onze alvinegro, foi claro em relação ao treinador Filipe Cândido: "Mantenho a confiança no treinador. São períodos, maus princípios dão bons acabamentos. Penso que depois do fecho do mercado, o Nacional ainda poderá ser candidato à subida de divisão este ano, isto apesar de ser o último classificado neste momento".