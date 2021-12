Rui Alves: «Desafio o senhor diretor da DRD a aumentar o financiamento público»

Sem o habitual jantar de gala, pois o momento pandémico assim o aconselha, o Nacional festeja esta quarta-feira o 111º aniversário. A festa decorrer no Estádio da Madeira, com uma série de iniciativas, que teve como ponto alto, o galardoar os melhores da vida nacionalista pelo grupo "Os alvinegros", que já fazem estas distinções há 41 anos.Rui Alves, presidente nacionalista, ouviu atentamente as palavras do Diretor Regional do Desporto da Madeira, David Gomes, que no final do seu discurso terminou com um desejo: "Quero felicitar um clube com mais um século de vida de desportiva e desejar que a próxima celebração do aniversário, seja feita já no palco da primeira Liga. Parabéns pelo aniversário e continuem na senda do sucesso".Face a este pedido, o líder nacionalista foi claro nas suas ambições, respondendo "à letra": O Diretor Regional do Desporto desafiou-me para que esta cerimónia no próximo ano seja na primeira Liga. Eu desafio-o a aumentar o financiamento público para tornar efetiva essa realidade". Refira-se que esta temporada, não estando no escalão principal do futebol português, os nacionalistas recebem um valor a rondar os 875 mil euros, metade do valor que receber se estivessem a competir na 1.ª Liga."Dirigindo-se aos sócios e simpatizantes nacionalistas, cerca de 300 pessoas marcaram presença nas bancadas do estádio, o líder do clube teceu elogios ao grupo "Os alvinegros": "Quero agradecer ao grupo alvinegros por esta realização. São 41 anos a eleger os melhores, entre os melhores constituindo quase que como uma família de galardoados que se insere dentro desta instituição. Muito obrigado aos que foram galardoados, reconhecimento que vocês foram os melhores e fundo dignificam todos os outros. Em particular aos atletas, porque muitas vezes esta dimensão é esquecida na importância que têm no vosso crescimento, os vossos pais também se sentem orgulhosos por estarem aqui a serem distinguidos. Ficam marcados por ficar na história desta grande instituição. É um dia especial, agradeço aos pais, pois os vossos filhos não seriam tão bons se não tivessem uns pais como vocês. Por isso, devem ter orgulho, e o papel do clube é contribuir para que tenhamos melhores homens e melhores mulheres no futuro na Região Autónoma da Madeira".E foi mais longe: "Diz o povo que sem ovos não se fazem omeletes e de alguma forma é verdade, por muito trabalho e imaginação, a verdade é que no mundo do futebol profissional, o dinheiro fala mais alto até que o desporto. Particularmente sinto-me honrado e bastante emocional neste momento em que se consegue perceber as diferentes modalidades clube e aquilo que é a sua competição desportiva e nos abstrairmos daquilo que é a primeira e segunda Liga, porque o Nacional é muito mais que isso".Para finalizar o seu discurso no relvado do Estádio da Madeira, Rui Alves deixou um desejo: "Espero sim, é um sonho, que no mais breve curto espaço de tempo, que esta cerimónia possa ser realizada no pavilhão do clube. Temos como objetivo construir o primeiro centro de alto rendimento da Madeira, que permitirá que estes melhores, sejam ainda melhores. É essa a nossa responsabilidade institucional. Caminhar juntos, tornando o desporto cada vez mais importante na nossa vida familiar e social, percebendo que tem uma dimensão extraordinária. Todos juntos, porque não há gente como a gente. Bom Natal para todos", finalizou.Um dos distinguidos pelo grupo "Os Alvinegros", foi o guarda-redes Daniel Guimarães, que face a um problema oncológico tem sido uma grande baixa para o plantel nacionalista. O brasileiro de 34 anos, espera poder regressar aos treinos já em janeiro de 2021, embora ainda que de forma condicionada e progressiva. Os responsáveis do clube, vão inscrever o jogador, pois acreditam na sua total recuperação. Hoje, foi lembrado, tendo sido revelado que a sua ausência se prendia com facto de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica para remoção do resto do tumor, operação essa que decorreu bem.