Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Alves: «Eleições da Liga? Foi uma golpada» Depois de um período afastado da ribalta do futebol português, o líder do Nacional voltou a aparecer sem medo de apontar o dedo a quem quer que seja. A Record falou do presente, mas também – com mágoa – do passado