Rui Alves fala em exceção para Cristiano Ronaldo ser acionista do Nacional: «Dependerá sempre dele»

Rui Alves admitiu que Cristiano Ronaldo possa um dia vir a ser acionista do Nacional, algo que constituiria uma "exceção". "É algo que dependerá sempre dele mas se tal acontecesse seria uma exceção na alteração da estrutura accionista atual e da filosofia do clube que detém direta e indiretamente 100% da SAD", referiu o líder dos insulares numa conversa com os leitores de Record.





Questionado ainda sobre se o clube poderia rentabilizar mais a imagem de CR7, como antigo jogador do clube, Rui Alves diz que o Nacional "tem tido a atitude mais correta, não exagerando na exploração comercial da sua passagem pelo clube, o que lhe permite ter da parte deste a resposta adequada às suas diferentes solicitações.""Dá o nome à nossa academia, dá o nome ao nosso torneio internacional de formação, é sócio vitalício do Nacional... Está, do nosso ponto de vista, otimizado CR7 como referência fundamental da instituição", constatou.