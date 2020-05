Rui Alves garante continuidade de Luís Freire

À espera da confirmação oficial da subida à 1. ª Liga, que deve ficar ratificada esta terça-feira, o Nacional começa já a pensar no futuro e a questão do treinador está resolvida: Luís Freire, atual técnico, mantém-se no comando da equipa.





O anúncio foi feito na noite deste domingo por Rui Alves em entrevista à RTP-Madeira. "É uma forte possibilidade", disse, destacando o "comportamento exemplar a todos os níveis" do treinador de 34 anos.O presidente do Nacional revelou ainda que "dois terços" do atual grupo de trabalho continua na Choupana na próxima época. "Não vamos fazer nenhuma revolução no plantel", assegurou. Já os treinos da equipa de futebol devem prolongar-se até ao fim do mês.Rui Alves deixou também um elogio ao primeiro-ministro, António Costa, que mostrou "solidariedade com a Madeira" por ter entendido que "a competição do futebol devia ser retomada sem viagens áreas", explicou.Num sentido bem diferente foram as palavras dirigidas a Carlos Pereira, presidente do Marítimo. "Como madeirense senti revolta e mágoa por ver outro madeirense ter tanto empenho que este ano fosse um ano zero nas competições e o Nacional não subisse de divisão", apontou.Por fim, o dirigente não confirmou, como foi noticiado, que o clube abdicará do prémio de subida da Liga de Clubes. "Foi um compromisso assumido pelo Farense. O Nacional nunca se comprometeu com isso. Uma coisa não tem a ver com a outra.", avançou.