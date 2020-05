Rui Alves: «Não restam dúvidas do mérito desportivo do Nacional na Liga Pro»

Rui Alves, presidente do Nacional, não duvida do mérito que o Nacional teve durante esta temporada que liderou, segundo o dirigente madeirense, de forma "incontestada" a Liga Pro durante grande parte da temporada 2019/20.

"[Subida de divisão] Corresponde ao concretizar dos objetivos iniciais. Gostaria que tivesse acontecido em campo, mas não sendo - fruto de uma situação anormal que vivemos em função da pandemia que temos vindo a enfrentar -, não restam dúvidas do mérito desportivo que existe nesta decisão, marcada, sobretudo, pela liderança incontestada do Nacional na Liga Pro", apontou, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Aposta certeira em Luís Freire

"Já tivemos ao longo da nossa história algumas apostas de risco. Umas vezes bem sucedidas, outras nem tanto. De qualquer forma, há um princípio de desafio permanente que tem a ver com a forma de pensar da estrutura do Nacional para o futebol e daí que o Luís Freire encaixou-se dentro dessa filosofia de aposta. Se calhar estamos perante um treinador com grande futuro no futebol português", concluiu.